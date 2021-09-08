Mesut Ergin’den zabıtaya kutlama

Zabıta Haftası’nı personeliyle kutlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 7 gün 24 saat özverili çalışma sergileyen zabıta memurlarına teşekkür etti.

Başkan Ergin, zabıta teşkilatının 195’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Ayvalık Belediyesi zabıta memurlarıyla bir araya geldi. Vatandaşın huzuru için gece gündüz demeden çalışma yürüten zabıta memurlarını kutlayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Zabıta memurları belediyenin yüzüdür, vatandaşla, esnafla bire bir karşılaşan, onların sorunlarını dinleyen ve yerinde anında çözümler üreten önemli görevler üstlenen özel bir teşkilattır. Bu teşkilatın omurgasını oluşturan zabıta memurları da bizim gururumuzdur” dedi.

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