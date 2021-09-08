Matej Pucko Bandırmaspor'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig takımlarımdan Bandırmaspor transfer sezonunun tamamlanmasına sayılı saatler kala Matej Pucko'yu renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor transferde hız kesmiyor. Bordobeyazlılar transfer döneminin tamamlanmasına saatler kala Tuzlaspor'dan Matej Pucko ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu Pucko'nun NK Aluminij takımı ile başlayan futbol kariyerinde FC Koper, Osasuna, Real Oviedo, Korona Kielce ve Tuzlaspor'da çıktığı 348 maçta 54 kez ağları havalandırdığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.