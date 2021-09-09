FETÖ/PDY firarisi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü firarisi şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Burhaniye ilçesinde 3 firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, KHK ile kapatılan müzahir şirket ortağı ve müzahir dernek yöneticisi olan D.D; hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, KHK ile kapatılan müzahir şirket ortağı ve müzahir dernek üyesi olan M.E ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme aracı olan bylock kullanıcısı, Müzahir Dernek üyelik kaydı bulunan, KHK ile öğretmenlik görevinden ihraç edilen F.E özel ekiplerce yapılan takip ve çalışmalar doğrultusunda Burhaniye ilçesinde yakalandı. Yakalanan 3 şahıs cezaevine gönderildi.

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