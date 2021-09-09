Burhaniye’de Kaymakam Memiş okulları ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, kullarda yüz yüze eğitim başlarken, Kaymakam İlyas Memiş de okul ziyaretlerine ağırlık verdi. Kaymakam Memiş, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Bahçelievler İlkokulu, Bahçelievler Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu ve Bahçelievler Emine Akel Anaokulunu ziyaret etti.

Okul müdürleri tarafından karşılanan Kaymakam İlyas Memiş, okul müdürlerinden okullar ve alınan covid tedbirleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam, anasınıfı, ilkokul ve ortaokulda sınıfları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Memiş, öğretmen ve öğrencilere 20212022 eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Kaymakam İlyas Memiş’in okul ziyaretlerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni eşlik etti.

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