Hapis cezasıyla aranan firari 2 FETÖ'cü yakalanıp, cezaevine kondu

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 2 kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'yi Burhaniye´de yakaladı. Manisa´da yürütülen soruşturma kapsamında yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan S.D. de Edremit´te yakalandı. M.Ç. ve S.D., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğinden açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü´nce ilimiz genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü firarisi şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında; KHK ile kapatılan müzahir dernek üyesi olan ve Bank Asya hesabı bulunan, Balıkesir Burhaniye İlçesinde FETÖ silahlı terör örgütünün mütevelli heyeti içerisinde faaliyet gösteren, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, M.Ç isimli şahıs Burhaniye ilçemizde yakalanmıştır. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme aracı olan Bylock kullanıcısı ve KHK ile kapatılan müzahir şirket çalışanı olan, örgütün bayan yapılanmasında sohbet ablalığı yapan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. ise Edremit´te yakalanmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2021-09-10 09:42:46
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