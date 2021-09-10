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Kurtuluş günü kutlaması sonrası Edremit Kaymakamı merkeze çekildi

DHA

Kurtuluş günü kutlaması sonrası Edremit Kaymakamı merkeze çekildi


Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99´uncu yıl dönümü kutlamalarında, temsili olarak kadının zincire vurulup, efeler tarafından kurtarıldığı gösteri nedeniyle Kaymakam Turgay Ünsal, İçişleri Bakanlığı'nca merkeze çekildi. Gösteriyi düzenleyen dernekler hakkında da mülkiye müfettişi görevlendirildi.
Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99´uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki efelerin gösterisi sırasında bir kadın, üzerine siyah çarşaf örtülüp, zincire bağlandı. Efeler, kadını zincirden kurtarırken, siyah çarşafın altından ise beyaz elbiseleriyle çıkan kadın, Türk bayrağıyla protokole poz verdi. Gösteriyle Edremit´in esareti ve kurtuluşunun anlatılmasının amaçlandığı belirtildi.
Gösteriyi düzenleyen komite hakkında soruşturma başlatılırken, Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildiği açıklandı. Balıkesir Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: 
"Edremit İlçemizde 09.09.2021 Perşembe günü gerçekleşen Edremit´in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü Kutlama Programında yaşanan gösteri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, Kurtuluş Töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür. Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir.  Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2021-09-10 13:13:52

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