TÜYAP'ta Kazdağlar'ının şifalı bitkileri kitabına imza günü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen “Kaz Dağlarının Şifalı Bitkileri" kitabının imza günü TÜYAP da gerçekleştirildi.

09.09.2021 / 12.09.2021 tarihlerinde gerçekleştirilen TÜYAP fuarındaki imza etkinliğine kitabın yazarlarından Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Gülendam Tümen katıldı.

Fuara gelen konuklar Kaz Dağlarının Şifalı Bitkileri kitabını yazarların elinden imzalı olarak alma fırsatını yakaladılar. İmza etkinliğine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz'da katılarak yazarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan Prof. Dr. Fatih Satıl, “Kaz Dağları sadece Türkiye'nin degil Balkanların ve tüm Avrupa'nın en önemli bitki alanıdır. O nedenle bu bölgedeki tıbbi önemi olan bitkilerin kitaplaştırılması cok önemliydi. Kitapta toplam 115 tıbbi bitkinin şifalı özellikleri, kullanım şekilleri ve kullanımına da dikkat edilmesi gerekenler bilgiler yer alıyor. Okuyucular bu kitap sayesinde tıbbı bitkilerle ilgili doğru bilgiyi doğru kaynaklardan öğrenmiş olacaklar" şeklinde açıklamada bulundu.

TÜYAP fuarında BAÇEM' in standında gerçekleştirilen imza gününe halkın ilgisi oldukça yoğundu. Bu etkinlikle hem Kazdağları hem de Balıkesir'in yerel ürünleri geniş kitlelere duyurma fırsatı yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.