AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey: “Bu görüntüler hala 28 Şubat zihniyetinin diri olduğunu bize gösterdi”

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü etkinliklerinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğince (ÇYDD) hazırlanan mizansene tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Bizim bugün gördüğümüz bu görüntüler hala 28 Şubat zihniyetinin diri olduğunu bize gösterdi" dedi.

Milletvekili Canbey, Edremit'te gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü etkinliklerinde yapılan gösteriye tepki göstererek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği Edremit gibi bir ilçede bu tür bir olayın yaşanmasından üzüntü duyduklarını söyledi. Canbey, "Tabii kutlama törenlerinde büyük bir coşku olması gerekir. Birlik ve beraberlik mesajlarının olması gerekir. Her türlü ayrıştırmadan, her türlü kutuplaştırmadan herkesin uzak durması gerekir. Böyle bir törende maalesef gerçekten ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, gerçeği yansıtmayan, Kurtuluş Savaşı'nın ruhuna uymayan dün maalesef bir mizansen yaşandı ve bu mizanseni de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, CHP'li Edremit Belediyesi ile birlikte orada gerçekleştirdiler" dedi.

Canbey, "Biz Kurtuluş Savaşı'nda çocuğumuzla, yaşlımızla, gencimizle, kadınımızla büyük bir mücadele verdik. Topyekün bir destansı mücadele verdik. Bu mücadelenin ruhuna herkes uygun hareket etmek zorunda. Yani başka mesaj verecek zaman bulamamışlar. Böyle bir şey olur mu? Yani geliyorsunuz kurtuluş etkinliğinin ortasında kurtuluş ruhuna zarar veren, o mücadeleyi gerçekleştiren kadınlarımızın ruhuna zarar veren, onların özgürlük ruhuna zarar veren, onları çarşafa giydirip üzerine zincir de bağlayan bir mizansenle kurtuluş etkinliği kutluyorsunuz. Hele hele Edremit gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında ziyaret ettiği Edremit'te böyle bir etkinliğin gerçekleşmesini kınıyoruz. O dönemdeki kurtuluş mücadelesine baktığınız zaman Atatürk'ün sağında solunda kurtuluş mücadelesini veren kadınlarımızı görüyoruz. Herkesten fazla bu kadınlarımıza herkesin sahip çıkması lazım. Kadınlarımızın kurtuluş mücadelesi ruhuna sahip çıkması lazım. Tabii yaşanan olay üzücü, can sıkıcı. Edremit'imizin böyle bir görüntüyle, böyle bir fotoğrafla dünya kamuoyuna yansıtılmasını asla arzu etmezdik" diye konuştu.

28 Şubat zihniyetinin tekrar hortlatılmaya çalışıldığını ifade eden Canbey, "Milletimiz inanmaz tepki gösterdi. Sanki böyle 28 Şubat zihniyetini tekrar hortlatan, o yasakçı günleri anımsatan, insan hakları ihlallerinin yoğun yaşandığı o günleri hatırlatan bu görüntüleri görür görmez milletimizde tepkisel bir durum oluştu ve dünden beri bunu bizzat bizimle de paylaşıyorlar. Biz de zaten görüyoruz milletimizin tepkisini. İnşallah bundan sonraki süreçte herkes aklını başına alır. Bir daha böyle süreçlere hiç kimse cüret etmez. Herkes şunu bilmesi lazım; Türkiye dünyada yıldızı parlayan, özgürlükleri genişleyen, insan hakları ihlallerini her geçen gün azaltan ve ekonomik olarak da gelişen, milli savunma sanayiinde çağ atlayan bir ülke" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bu süreci götüreceğine işaret eden Canbey, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim bugün gördüğümüz bu görüntüler hala 28 Şubat zihniyetinin diri olduğunu bize gösterdi. Maalesef bunun için üzgünüz. Ama herkesin, özellikle bu milleti yönetmeye talip olanların şunu bilmesi gerekiyor; önce milletin değerleriyle barışık yaşayacaksın. Millete subliminal mesajlar vermeyeceksiniz. Bu milletin ayarlarıyla, değerleriyle oynamayacaksınız.”

Edremit Kaymakamı’nın merkeze alınması ile ilgili de Canbey, “Süreç işliyor. Kaymakam görevden alındı, merkeze çekildi. Mülkiye müfettişlerince soruşturmalar yapılmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu soruşturmalar daha da genişleyecektir” dedi.

