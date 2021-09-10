Ayvalık’ta 35 göçmen kurtarıldı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Oldukça bitkin görünen kurtarılan Afrika uyruklu göçmenler Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Burada göçmenlere yiyecek, giyecek, içecek, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. 35 göçmen daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

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