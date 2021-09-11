Balıkesir'de orman yangını (1)

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Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

İvrindi ilçesi Büyükfındık Mahallesi'nde, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-09-11 11:21:36



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