Balıkesir'de orman yangını (2)

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in İvrindi ilçesi Büyükfındık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 10 dönüm alanın yandığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-09-11 12:35:01



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