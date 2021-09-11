Manyas pazarında salgın önlemleri denetimi

Son günler de yeniden tırmanışa geçen salgın önlemlerini denetlemek için Manyas Kaymakamı semt pazarı ve işyerlerinde denetimler de bulundu.

Salgının son günler de yeniden tırmanışa geçmesi üzerine Cumartesi günleri kurulan ilçe pazarı giriş ve çıkışlarına bariyer konulara, maskesiz kişiler alınmazken, Manyas Kaymakamı Koray Çelik ilçe Emniyet Amiri Osman Öztürk ile birlikte pazar esnafı ve vatandaşların aldıkları salgın önlemlerini yerinde inceledi. Kaymakam Çelik vatandaşların rehavete kapılmamaları gerektiğini, aşılarını kesinlikle olmalarını ve koruyucu tedbirlere uymalarını istedi. "Salgının tamamen önüne geçilebilmesi için tüm fertlere iş düşmektedir. Göz ardı edilecek bir şey değil, her gün vaka artışları ve yaşanan ölümler bizi daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Pazar esnafı, işyerlerimizi ve vatandaşlarımızı salgın önlemlerine uyup, uymadıkları konusunda denetleme gerçekleştirdik, maskesiz olanlara uyarımızı yaptık, genel anlamda kurallara uyulduğunu gördük."

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