Altıeylül'den engelli vatandaşlar ve ailelerine gezi

Altıeylül Belediyesi Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM), evlerinden çıkamayan ve daha önce Balıkesir’i gezmemiş olan 8 engelli vatandaş ile aileleri için Balıkesir’in tarihi ve turistik yerlerine yönelik gezi düzenledi.

ALGEM’in sosyal sorumluluk projelerinden olan “Gönüllere Yolculuk” kapsamında engellerinden dolayı evlerinden hiç çıkamayan tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşlar ve aileleri, Balıkesir’in tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Aileleri ile birlikte toplam 27 kişi, ilk önce Havran’da Kahraman Seyit Onbaşı’nın anıtını ve kabrini ziyaret etti. Daha sonra Burhaniye İskele kasabasındaki çay molasının ardından Şeytan Sofrası’na çıkarak manzaranın tadını çıkaran vatandaşlar, Cunda’nın tarihi evlerine hayran kaldı. Vatandaşlar Ayvalık’ta yedikleri yemeğin ardından günü tamamladılar.



“Gönüllere yolculuk yapmaya devam edeceğiz”

Her fırsatta sahaya inerek vatandaşların derdini dinleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, etkinliği organize etti. Bu güzel faaliyeti gerçekleştiren ALGEM birimine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Avcı, “Altıeylül, gülen insanların şehri olmalı. Bizler de insanların yüzünü güldürüp onları memnun edebilmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Daha önce farklı sebeplerden dolayı ne evinden ne de köyünden çıkıp da Balıkesir’imizin güzelliklerini görme fırsatı olmayan vatandaşlarımıza ve ailelerine güzel bir gün yaşattık. Bundan sonra da inşallah bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Balıkesir’imizin doğal güzelliklerini, tarihi ve turistik yerlerini görmeyen vatandaşımız kalmayacak ve bizler de gönüllere yolculuk yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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