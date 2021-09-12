FETÖ´cü teğmenler, aldıkları 340 bin TL'lik tekneyle kaçamadan yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- KOCAELİ Ağır Ceza Mahkemesi'nce yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılamaları devam eden, askeriyeden ihraç edilen denizci teğmenler Ö.P., E.D. ve B.A. 340 bin TL değerindeki tekneyle Yunanistan´a kaçmak üzereyken yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sıkı şekilde takip edilen FETÖ firarileri ve yargılamalarına devam edilenlerin yurt dışına kaçma çalışmalarının araştırılması kapsamında, görevlerinden ihraç edilen 3 denizci teğmenin yurt dışına kaçacağı tespit edildi. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yargılanan ve dosyaları Yargıtay´da temyiz aşamasında bulunan Ö.P., E.D. ve B.A. operasyonla yakalandı. Ö.P.´nin 340 bin TL değerinde tekne aldığının tespiti üzerine yapılan takipte, Sahil Güvenlik ekipleriyle bilgi paylaşımı yapıldı. Görevlerinden ihraç edilen 3 denizci teğmen, Yunanistan´ın Midilli Adası'na kaçmak üzereyken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Adli işlemleri için Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce teslim alınan şüphelilerin üzerinden 15 bin TL, 2 bin 80 uuro ve bin dolar ele geçirildi. Öte yandan teknedeki aramalarda da 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 USB bellek ve 1 hard diske el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P., E.D. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-09-12 12:04:14
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