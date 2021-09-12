Kazada yaralanan son aile ferdi de vefat etti

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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İzmirAydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonun çarptığı otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralanmıştı, yaralılardan otomobil sürücüsü Emre Söylemez tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi de dün hayatını kaybetti.

Dün gece gece Gönen e getirilen cenazesi bugün öğle namazını müteakip Esentepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gönen şehir mezarlığında toprağa verildi.

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