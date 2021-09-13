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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül’de proje ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Altıeylül’de proje ödülleri sahiplerini buldu

Altıeylül Belediyesinin düzenlediği “Şehrimi Düşünüyorum; Geleceğimi Tasarlıyorum” isimli ödüllü proje ve fikir yarışmasında dereceye girenler, Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Daha modern ve daha yaşanabilir bir Altıeylül için faaliyetlerini devam ettiren Altıeylül Belediyesi vatandaş odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların Altıeylül’ün gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak adına kültür, eğitim, sanat, sağlık, sosyal sorumluluk ve teknolojik alanda yeni fikirler ile gelişimine katkı sağlayabilmek için Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın talimatıyla başlatılan ödüllü proje ve fikir yarışmasında dereceye giren adaylar, Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Vatandaş odaklı ortak akıl projesinde Başkanlık Makamı Özel Ödülü’ne sosyal sorumluluk alanında “Geleceğe Nefes Ol” projesiyle Melek Deniz, kültür sanat alanında “Hayır veya Panayır Değil, Fuar” projesiyle Çetin Korkmaz çevre ve teknoloji tasarım alanında “Mıknatıstan Elektriğe” Musap Bedirhan Demir ve eğitim kültür sanat alanında “Gençliğin Sesi Altıeylül’ün Nefesi” projesiyle Pamukçu Spor Derneği adına Halil İbrahim Demiröz layık görüldü.

Başkan Avcı: “Siz düşünün biz yapalım”
Yarışma sonucunda dereceye giremeyen fakat değerli bulunan proje sahipleri de Özel Mansiyon Ödülleri’ne layık görüldü. Mansiyon ödüllerine “Girişimci Eller” projesiyle Bilgin Kaya, “Altıeylül Yanında Esnaf” projesiyle Kamil Akbulut, “Üniversite Öğrencileri Altıeylül Belediyesi El Ele Her Hafta Bir Köye” projesiyle Özgür Yılmaz ve “Speaking Cafe” isimli projesiyle İsmail Emre Bayırlı layık görüldü. Yarışmada dereceye giren ilk üç isim ise eğitim kültür ve sanat alanında “Altıeylül Kurtuluş Parkı” projesi ile Ahmet Sert 3’ncü, çevre, kültür ve sanat dalında “En Temiz Park Filmini Seçiyor” projesiyle Efe Tepeoğlu 2’nci ve 74 katılımcının arasından eğitim, tarım ve kırsal kalkınma alanında “Altıeylül Gençlik Tarım Kampı” projesiyle katılan Özge Çağlayan Yarar 1’inci oldu. Altıeylül’ün gelişimine katkıda bulunan projeleriyle yarışmaya katılanları tebrik eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylülümüzün daha modern, daha temiz ve daha yaşanabilir bir şehir olabilmesi için proje geliştiren herkesi destekliyoruz. Bu yarışmamızın sonucunda da çok güzel projeler ortaya çıktı. İnanıyorum ki bundan sonra ortaya çıkacak projelere örnek olacak bir çalışma gerçekleştirdik. Bizler Altıeylül’ümüz için fikir üreten herkesi destekliyoruz. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Her yaştan vatandaşlarımıza sesleniyorum, siz düşünün biz yapalım” dedi.

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