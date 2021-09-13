Ayvalık’ta İlköğretim Haftası coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 20212022 Eğitim Öğretim sezonun başlaması dolayısıyla ilçe milli eğitim müdürlüğünce bir tören düzenlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sadece ilçe merkezinde çelenk sunma töreniyle gerçekleşen etkinlikte; Atatürk anıtına çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı protokol ve katılımcılar tarafından bir ağızdan seslendirildi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şube müdürleri, okul idarecileri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin hazır bulunduğu çelenk sunma töreninde konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, sözlerine; Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına, şehitler ve kahraman gaziler, isim isim tarih tarih ayırmaksızın vatanın aydınlık geleceği için hayatının baharında şehit düşen öğretmenler, Kovit19 salgınında kaybedilen eğitim çalışanları, ebediyete intikal eden öğretmenlere rahmet dileyerek başladı.

İlköğretim Haftası nedeniyle gerçekleşen törende; önceki yıllardan biraz daha farklı; biraz daha kenetlenmiş olarak bir araya geldiklerini kaydeden Güner Bahadır, “Çünkü uzunca bir süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kovit19 belasından en çok etkilenen camia olarak yüz yüze eğitimin yapılacağı zamana kavuşmak için meşakkatli ve yorucu günleri birlikte aştık. Vesilesi, mevzuu eğitim olan her zeminde, çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin sağlık ve güvenlik içerisinde okullarımızda eğitimlerine devam edebilmeleri için hep birlikte büyük çaba sarf ettik. Yine aynı çabayla bugün başladığımız yüz yüze eğitim imkânını kaybetmek istemiyoruz ve bu noktada tüm paydaşlarımızın desteğini buradan bir kez daha rica ediyoruz.” dedi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın konuşmasının ardından bir öğrencinin günün anlam ve önemine ilişkin şiirini seslendirmesinin akabinde Kaymakam Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde törene katılanlar Atatürk Anıtı önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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