Ayvalık’ta zeytin çekirdeklerinden sezonun ilk konseri

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi kış dönemi açılış konseri, Zeytin Çekirdekleri Orkestrası' nın verdiği "Notaların Dansı" konseriyle başladı. Cihan Şişman, AYKÜSAD, meclis üyeleri, birim müdürleri, veliler ve öğrenciler de konseri izleyenler arasındaydı.

Muğla Devlet Opera ve Balesi'nden Tolga Uğurveren, Burçak Özkan, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Hakan Kalkan, Hande Güney, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden Hakan Fazıl Gürkan, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Aysun Müftüoğlu ve Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nden Çağrı Çalışır eğitmenliğinde, Zeytin Çekirdekleri eğitimleri kış sezonu boyunca devam edecek.

19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezinde kış dönemi boyunca İngilizce, Fransızca, hızlı okuma, satranç ve ritim kursları da verilecek. Gençlik Merkezi'nde 6 26 yaş arası gençler eğitim alabilecek.

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