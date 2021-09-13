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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir esnaf teşkilatı Ahilik Haftasını kutladı

İHA

Balıkesir esnaf teşkilatı Ahilik Haftasını kutladı

1319 Eylül günlerinde kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, hafta içine yayılan bir dizi etkinlik düzenledi. Ahilik Haftası’nın ilk günündeki ilk tören Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Daha sonra Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret eden esnaf teşkilatı daha sonra mehter takımıyla yaptığı yürüyüşün ardından Zağnos Paşa Meydanı’nda Ahilik Haftasını kutladı.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen program Zağnos Paşa Meydanı’nda düzenlendi. Mehter Takımı gösterisiyle başlayan kutlama töreninde daha sonra Saygı Duruşundan bulunularak İstiklal Marşı okundu. BESOB Başkanı Fehmi Erdem’in açılış konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Vali Hasan Şıldak katılımcılara seslendi. Konuşmaların ardından halk oyunları sonrası Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağına plaket takdimi yapıldı. Ahilik Haftası nedeniyle kutlamalar 14 Eylül 2021 günü Küçük Sanayi Sitesi’nde lokma hayrı ardından da BESOB Başkanı Fehmi Erdem’in tebrikleri kabul etmesiyle devam edecek. Ahilik Haftası kutlamaları 15 Eylül günü ise İbrahim Bodur Mesleki ve Eğitim Merkezi’nde başarı olan öğrencilere kalfalık ve ustalık belge dağıtımı ile işyeri açma belgelerinin dağıtımıyla son bulacak.

Fehmi Erdem: “Ahilik Kültüründen asla vazgeçmeyeceğiz”
Zağnos Paşa Meydanı’nda düzenlenen kutlama programında konuşan Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem Ahilik kültürünün esnaf teşkilatı için önemine değindi. Erdem, “Ahilik 13. – 19. yüzyıllar arasında Anadolu’ da yaşayan halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin yardım severliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzen olan Ahilik, Ahlak, Eğitim – Bilim, Teşkilatlanma, Kalite – standart, Üretici – Tüketici ilişkisi, Denetim ve bunun gibi, konularda yaşadığı dönemin toplumsal yapısını düzenlemiş ve yeterli olmuş bir sistemdir"dedi.

Yücel Yılmaz: “Pandemide en çok zorluğu esnaf teşkilatı çekti”
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise pandemi döneminde en çok zorluğu çekenlerin başında esnaf teşkilatlarının geldiğini belirterek, “Ahilik denince ilk akla ustaçırak ilişkisi, teşkilatlanma ve bir işi düzgün yapmak geliyor. Ben bizim Balıkesir’deki oda başkanlarımıza ve esnafımıza Balıkesirliler adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 2020’ninbirinci çeyreğinden sonra ve 2021’in neredeyse Mayıs’ına kadar gerçekten Balıkesir’in yükünü esnaflarımız çekti ve gerçek manada bu zor günlerin sınavını başarıyla verdiler. Gerek Fırıncılar Odamız, gerek Şoförler Odamız, gerek perakende hizmetinde pazarcı olarak çalışan veya bakkal olarak çalışan esnafımız bu sınavı gerçekten çok güzel verdi. Bütün şehrin yükü bu arkadaşlarımızın üstünde, 50 bin esnafımız neredeyse 150200 bin istihdam ve 600 bin kişinin dolaylı ve direkt olarak geçindiği bir esnaf grubundan bahsediyoruz. Bu arkadaşlarımız Balıkesir’de üstüne düşen sorumluluğu yerine getirip sosyal olarak geride hiç biir arkadaşımızı bırakmadan bugüne geldik. Allah’ın izniyle 2021 yılında pandemi belasından da kurtulup aşılarımızı ve pandemiyle ilgili bütün tedbirlerimizi alıp esnafımızın önünü açan, onların gayretini boşa çıkarmayacak tüm tedbirleri alıp şehir olarak esnafımızı koruyan onlar bize sahip çıktı, biz de şehir olarak bu esnafımıza sahip çıkarak süreci tamamlarız. Ahilik Haftası bu esnafımızın varlığını devam ettirdiği ve ustaçırak ilişkisinin ne kadar önemli olduğunun hatırası olarak kutlanıyor. Ben bizim oda başkanlarımıza, esnafımıza başarılar diliyorum, Ahilik Haftaları kutlu olsun” diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak: “Ahilik Haftası esnafımızın bayramıdır”
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise konuşmasında yüzyıllardır süre gelen Ahilik Kültürünün yaşatılması
“Bugün Ahilik Haftamızın; bir başka deyişle esnafımızın bayram günüdür. Esnafımızın senede bir hafta da olsa, bir gün de olsa daha çok hatırlandığı, sorunlarının gündeme getirildiği bir yıl dönümü olarak kutlanıyor. Tarihimizin derinliklerinden gelen kültürümüzün, inancımızın, en temel değerlerimizin esnafımızın ruhunda, hayatında ve ticari ilişkilerinde sergilediği en büyük meziyetlerin, en önemli hasretlerin kültürümüzün bir yansıması olarak esnaflık teşkilatı olarak Ahilik Teşkilatının yapısında vücut bulması, yansımasıdır. Her şeyden önce dayanışmanın, iyi ahlakın, yardımlaşmanın, kendi arasındaki güç birliğinin, etik kuralların, ahlaki kuralların en iyi şekilde uygulamaya geçirilmesidir. O günlere baktığımızda atalarımızın bize emanet ettiği bu topraklarda pek çok emanetleri var. Bunlardan biri de işte Ahilik Kültürüdür, esnaf ilişkileridir, esnafmüşteri ilişkileridir. Bu anlamda alacağımız dersleri inşallah bu hafta boyunca yapılacak etkinliklerle yeni kuşaklara aktarma ve esnafımızın bunları yaşayıp, yaşatma noktasındaki iradesini de tazeleme günüdür. Ahilik gününden benim anladığım budur. Gerçekten esnaf kitlesi, esnafımız, vatandaşlarımızın pek çoğunun sürekli irtibatta bulunduğu, ihtiyaçlarını karşılamadan öte ürün ve hizmet olarak vatandaşlarımıza sundukları, satış yaptıkları mal ve hizmetlerin ötesinde aynı zamanda güzel ahlakı, iyi ilişkileri, sosyal münasebetleri de yansıtan, o mahallenin, o muhitin kültürünün oluşmasında, ortak değerlerinin şekillenmesinde önemli işleri olan bir kurumdur esnaflık. Mahallemizdeki bakkalı unutamayız çocukluğumuzdan beri. Bir kurum, bir alışveriş kültürü vardır. Bütün bunlar bize mal olmuş, toplumumuzu şekillendiren en önemli özelliklerimizdendir. İşte esnaflarımız ifade edildiği gibi son 1,5 yıllık dönemde Balıkesir’imizde de büyük sıkıntılar, büyük zorluklar yaşayarak pandemi sürecinde hep birlikte yaşadığımız o zorlukların kat ve kat daha fazlasını bizzat yaşayarak bu güne ulaştık. 1 Temmuz’dan itibaren ülkemizde şükürler olsun ki daha rahat, daha huzurlu, daha ticari ve sosyal hayatın canlandığı bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah yeni bir kapanma, yeni bir ağırlaştırılmış tedbir dönemi olmaksızın hastalığın kontrolünü kaybetmeden ve tabi ki bunu yaparken tedbirlere muhakkak suretle uymak suretiyle, aşılarımızı da tam olarak zamanında yaptırarak daha güzel günlere ilerlemek istiyoruz. Ben bu vesileyle burada bulunan ve ilimiz genelindeki esnaflarımızı temsil eden oda başkanlarımız nezdinde her bir esnafımızın ailesi ve çalışanlarıyla birlikte Ahilik Haftasını gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yılın Ahisi, kalfası ve çırağına ödül
Yapılan konuşmaların ardından Yılın Ahisi ödülüne layık görülen Keçecilik mesleğiyle uğraşan Recep Agen’e, Yılın Kalfası seçilen Kuaför Rümeysa Duran’a ve Yılın Çırağı seçilen Oto Elektrikçisi Buğra Ercan’a plaketleri Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve BESOB Başkanı Fehmi Erdem tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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