Balıkesir'de 32 gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu şüphelisi 32 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvalık, Balya, Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde 1012 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 62 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 140 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet kasatura ele geçirildi.

612 Eylül 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde ise 38 kilo 432 gram kubar esrar, bin 55 kök kenevir, 111 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 1 adet sahte belge, 21 bin 200 adet dolu makaron, 80 kilo tütün, 182 litre kaçak içki ve 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, olaylarla ilgili 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.