BAÜN Hastanesinde Yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı

Balıkesir ve çevresine 3. basamak niteliğinde sağlık hizmeti sunan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, açılan yeni birimler ile de gelişimini sürdürüyor. Üniversite hastanesinde son olarak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi açılarak faaliyete geçirildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin açılması dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılarak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Demet Can ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Işınsu Bıçakçıoğlu’ndan açılan birim hakkında bilgiler aldı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, burada yaptığı değerlendirmede, son yıllarda Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesinin açılmasının yanında, farklı branşlarda öğretim üyesi ve asistan kadrolarının hızla güçlendirilmesinin hastanenin çalışmalarına yeni bir ivme kattığını ifade ederken; “Hastanemizi niteliksel ve niceliksel olarak büyütmeye devam ediyoruz. Eksikler tamamladıkça yenilikleri ve yeni adımları gündemimize alıyoruz. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi de hastanemiz için önemli bir ihtiyaçtı. Rektörlük olarak özel önem verdiğimiz bu süreçte emeği geçen tüm hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan programda; üniversite üst yönetiminin de eşlik ettiği Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Engin Ulusal ile BAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu ile de görüşerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

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