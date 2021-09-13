TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 1

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TFF 1. Lig’in 4. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Tuzlaspor karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Tuzlaspor 10 kazandı.



Maçtan dakikalar

8. dakikada Tuzlaspor’un kazandığı serbest vuruşu Tayfun kullandı. Ceza sahasına ortalanan topu Tuzlasporlu futbolcu Posmac’ın kafa şutu kaleci Atilla Özmen’in ellerinde kaldı.

33. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında Samet’in ceza sahası içine yaptığı ortaya Pedersen’in vurduğu kafa şutu az farkla auta çıktı.

37. dakikada Samet’in kale sahasına ortaladığı topa Pedersen’in kafa vuruşunu Kaleci Atilla yumruklayarak, uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Tayfun'un kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01



Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik xxx, Murat Temel xxx, Serhat Sağır xxx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx (Andrıja Vukovic dk. 54 xx), Birol Parlak xx, Doğa İşeri xx, Anıl Taşdemir xx (Cemal Kızılateş dk. 80 ?), Oğuz Han Aynaoğlu xx (Erdem Gökçe dk. 64 x), Batuhan İşçiler xx, İbrahim Halil Çolak xx, Muhammed Ali Doğan xx (Foxi Ketheovama dk. 80 ?), Sedat Dursun xx, Roman Bezjak xx (Abdulkadir Özgen dk. 64 x), Cumali Bişi xx

Yedekler: Enes Karabulut, Oltıon Bilallı, Hüseyin Karabey, Bosse Cedrıc Kore, Mahatma Otoo

Teknik Direktör: Umut Baysal

Tuzlaspor: Philipp Alexander Angeler xx, İsmail Konuk xx (İbrahim Has dk. 73 x), Lamine Dıack xx, Ahmet Yazar xx (Sedat Şahintürk dk. 62 x), Marcus Pedersen xx, Jurgen Bardhi xx (Selçuk Alibaz dk. 73 x), Samet Asatekin xx, Tayfun Aydoğan xx, Safa Kınalı xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 82 ?), Ferhat Öztorun xx, Veaceslav Posmac xx

Yedekler: Zvonımır Mıkuliç, Aykut Çeviker, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Onat Kutay Kurt

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Gol: Tayfun Aydoğan (dk. 45+1) (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: Safa Tunalı, Ferhat Öztorun, Phlipp Alexander, Sedat Şahintürk (Tuzlaspor), Birol Parlak, Cumali Bişi (Balıkesirspor)

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