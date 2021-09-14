4 kiloluk levreğin kilosu 150 liradan satıldı

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Marmara denizinde fırtınanın etkisini yitirmesiyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Halindeki tezgâhlarda balık bolluğu yaşanıyor.

Bandırma'da balık tezgâhlarında bolluk yaşanıyor. İstavrit, uskumru, hamsi, sardalya ve yerli palamut tezgâhlarda yerini alırken, istavrit 25, hamsi 30 TL 'den satışa sunuldu. Sardalya 20 ve yerli palamudun tanesi ise 25 TL' den alıcı buldu. Önümüzdeki günlerde balık bolluğunun devam etmesini beklediklerini açıklayan balıkçı Barış Yıldız, "Fırtınanın etkisini azaltmasıyla halimize gelen balıklarda artış var. Havalar böyle giderse balık artışı devam eder ve balık fiyatları düşer. Tezgâhımızdaki balıklar 20 ila 30 liraya satılıyor. 4 kilo ağırlığındaki deniz levreğinin kilosunu 150 liradan sattık" dedi.

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