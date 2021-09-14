Edremit’te 13. Geleneksel Çamcı Köyü Güz Etkinliği yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesi kırsal Çamcı Mahallesi’nde 13. Geleneksel Güz Etkinliği gerçekleştirildi.

Kırsal Çamcı Mahallesi’ndeki 13. Geleneksel Çamcı Güz Etkinliği’ne saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Çamcı Mahallesi Muhtarı Çetin Kurt, 1450 yılında İstanbul’un fethi için Toroslar’dan Kazdağları’na getirilen Tahtacı Türkmenler’in torunları olduklarını belirterek “Yüz yıllardır örf ve adetlerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da Tahtacı Türkmen kültürümüzü gelecek kuşaklara taşımak istiyoruz” dedi.

Ardından tarihçi yazar Sinan Kahyaoğlu tarafından bir konuşma yapıldı. Çamcı Mahallesi Gençler Semah ekibi gösterileri ve zeybek oyunları ile Türkmen kıyafetleri defilesi sergilendi. Yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlik türkülerle sona erdi.

Etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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