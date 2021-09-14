Burhaniye’de Nuri dedeye alkış

Burhaniye ilçesinde, yıllardan beri Kocacaminin elektriklerini açıp kapatan 86 yaşındaki Nuri Kıray takdir topladı. Akşam, yatsı ve sabah namazları öncesi elektrikleri yakan ve namaz bitince de kapatan Kıray, bunu severek yaptığını söyledi.

Burhaniye’nin merkez camii olan Kocacami'de elektrikleri açıp kapatma işini üstlenen Nuri Kıray, takdir topladı. Akşam, yatsı ve sabah namazları öncesi caminin elektriklerini yakan ve namaz bitiminde de söndüren 86 yaşındaki Nuri Kıray, işini severek yapıyor. 5 vakit namazı camide kılan Kıray, sağlığı elverdiği müddetçe buna devam edeceğini söyledi. Cami imamı Ali Akdağ da Nuri dedeye teşekkür etti.

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