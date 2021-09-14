Burhaniye’de trafikte ışık ihlaline geçit yok

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Burhaniye ilçesinde, asayiş ve trafik uygulamalarını artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte ışık ihlali yapanlara ceza yağdırdı. Işıklı kavşaklarda görev alan trafik polisleri ışık ihlali yapan sürücüleri fotoğraflamaya başladı.

Burhaniye’de özellikle tescilsiz ve abartılı egzoz kullanan motosiklet sürücülerine göz açtırmayan trafik ekipleri, dün de Tariş Kavşağında ışık ihlal yapan sürücülere ceza yağdırdı. Kavşakta pusuya yatan trafik ekipleri, ışık ihlali yapan sürücüleri teker teker fotoğrafladı. Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını isteyen İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, denetimlerin devam edeceğini söyledi.

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