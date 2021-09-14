İlköğretim Haftası Bandırma'da törenlerle kutlandı Aksakal: "Okullarda pandemi kurallarına gevşeklik verilmeden uyulmaya devam edilmeli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlköğretim Haftası Bandırma'da törenlerle kutlandı Aksakal: "Okullarda pandemi kurallarına gevşeklik verilmeden uyulmaya devam edilmeli"

İHA

İlköğretim Haftası Bandırma'da törenlerle kutlandı Aksakal: "Okullarda pandemi kurallarına gevşeklik verilmeden uyulmaya devam edilmeli"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.
Kutlama programı Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Meydandaki programa Bandırma İlçe Millî Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Belediye Başkanı Tolga Tosun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program Hasan Atlı İlkokulunda devam etti. Okulda düzenlenen programa Kaymakam Engin Aksakal, Millî Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Okul Müdürü Necdet Göze' nin yanı sıra okul öğretmenleri ile öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemine dair ilk konuşmayı Okul Müdürü Necdet Göze yaptı. Müdür Göze, eğitimdeki hedeflerinin, öğrencileri millî, manevî, ahlakiî ve evrensel değerlere bağlı fertler olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.
İlçe Millî Eğitim Müdürü Mutlu Aslan da yaptığı konuşmada, Mili Eğitim olarak pandemi sürecinde öğrencileri mağdur etmediklerini belirtti. Bandırma'nın geçen yılki eğitim ve öğretim yılını başarıyla geride bıraktığını belirten Müdür Aslan, bu yıl 23 bin öğrencinin eğitim ve öğretim yılına başladığını, Bandırma'nın başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçireceğine inandığını kaydetti.
Programda son konuşmayı Kaymakam Engin Aksakal yaptı. Aksakal, okullarda pandemi kurallarının gevşetilmeden uygulanmasının devam etmesini istedi. Kaymakam Aksakal, "Bugün İlköğretim Haftasını kutluyoruz. Yeni eğitim yılı ülkemize ve Bandırma’mıza hayırlı olsun. Bilindiği gibi ülkemiz yaklaşık 2 yıldır pandemi ile mücadele ediyor. Pandemi ile mücadelede okullarımız çok önemli. Gördüğüm kadarıyla okullarımızda kurallara uyuluyor. Kurallara gevşeklik vermeden uyulmaya devam edilmeli. Bir kez daha yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Öğrencilerin şiirler okumalarının ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 21 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 21 şahsa 'Huzur' operasyonu
Burhaniye’de trafikte ışık ihlaline geçit yok
YEREL HABERLER Burhaniye’de trafikte ışık ihlaline geçit yok
Balıkesir'de 99 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 99 gözaltı
Burhaniye’de su patlağına BASKİ ânında müdahale etti
YEREL HABERLER Burhaniye’de su patlağına BASKİ ânında müdahale etti
Ayvalıkgücü Belediyespor Nidanur’u renklerine bağladı
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü Belediyespor Nidanur’u renklerine bağladı
Mehmetalioğlu: “Çarşafı zincire vuranları ve ezana saygısızlık edenleri şiddetle kınıyoruz”
YEREL HABERLER Mehmetalioğlu: “Çarşafı zincire vuranları ve ezana ...
Burhaniye’de Nuri dedeye alkış
YEREL HABERLER Burhaniye’de Nuri dedeye alkış
Ayvalık’ta Kurtuluş Günü Taekwondo şampiyonası heyecanı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Kurtuluş Günü Taekwondo şampiyonası ...
Balıkesir merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Edremit’te 13. Geleneksel Çamcı Köyü Güz Etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Edremit’te 13. Geleneksel Çamcı Köyü Güz Etkinliği ...
Sındırgı’da Ahilik Derneği kuruldu İlk icraatı siftah parası ve anlamlı klip oldu
YEREL HABERLER Sındırgı’da Ahilik Derneği kuruldu İlk icraatı siftah ...
4 kiloluk levreğin kilosu 150 liradan satıldı
YEREL HABERLER 4 kiloluk levreğin kilosu 150 liradan satıldı
Susurluk'ta trafik kazası 1 yaralı
YEREL HABERLER Susurluk'ta trafik kazası 1 yaralı
Direksiyonda rahatsızlanan epilepsi hastası kaza yaptı: 2'si çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyonda rahatsızlanan epilepsi hastası kaza ...
Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı
YEREL HABERLER Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza ...
Balıkesirspor - Tuzlaspor maçının ardından Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal: "Futbolcu Kardeşlerim müthiş mücadele ettiler" Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker: "İlk yarı takımım daha iyiydi"
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Tuzlaspor maçının ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 1 (İlk yarı ...
Edremit Belediyesi’nden Avrupa Birliği projesi
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden Avrupa Birliği projesi
Bandırmaspor´da 8 futbolcu korona, 4 futbolcu sakat
YEREL HABERLER Bandırmaspor´da 8 futbolcu korona, 4 futbolcu sakat
Burhaniye’de yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de yollar yenileniyor
Vefat eden kadının organları 5 kişiye hayat oldu
YEREL HABERLER Vefat eden kadının organları 5 kişiye hayat oldu
BAÜN Hastanesinde Yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı
YEREL HABERLER BAÜN Hastanesinde Yenidoğan yoğun bakım ünitesi ...
Balıkesir'de 32 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 32 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.