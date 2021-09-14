10 asırlık gelenek devam ediyor

Haksız rekabeti ortadan kaldıran, kaliteli üretimi teşvik eden ahilik geleneği Balıkesir’de lokma hayrı ile devam etti.

Balıkesir’de 34. Ahilik Haftası münasebetiyle Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından Küçük Sanayi Sitesi’nde lokma hayrı yapıldı. Esnafların bayramı olarak bilinen Ahilik Haftasında düzenlenen organizasyona birçok esnaf katıldı.

BESOB Başkanı Fehmi Erdem, geleneksel hale getirdikleri etkinliklerde birlik ve beraberlik ruhunu diri tutmayı hedeflediklerini belirterek, “Ahilik teşkilatı, haksız rekabeti ortadan kaldıran, kaliteli üretimi teşvik eden, haklıyı kayıran, teşkilat mensupları arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan, mükemmel bir çırak kalfa usta ilişkisi kuran, sürekli insana saygı ve sevgiyi işleyen, vatanperverliği, bayrağı, ezanı ve devleti mukaddes sayan, çoğulcu demokrasinin hakim olduğu bir teşkilattır. Bizim medeniyetimizde, bizim millet ve medeniyet ruhumuzda esnaf ve sanatkar mühimdir. 10 asırlık bu gelenek ve ahlak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında hep öncü olmuştur. Türk esnaf ve sanatkarları özlerinde bulunan ahilik kültürünü koruyarak alnı açık, başları dik bir şekilde her türlü zorluğun üstesinden gelecektir. Millet olarak Ahi Evran muhabbetiyle birbirimizi kucaklamalıyız. Sanayide ve ticarette doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermeden, dünya milletleriyle yarışmalıyız” dedi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından düzenlenen lokma hayrına lokma hayrına Ak Parti Balıkesir Milletvekili, MKYK Üyesi, TBMM Adalet Komisyonu Katip Üyesi ve KEFEK Komisyonu Üyesi Av. Belgin Uygur, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Diker, Balıkesir İl Ticaret Müdürü İlhan Pehlivan, Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç, Karesi Müftüsü Hasan Canlı, İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Demir, KÜÇÜKSAN Başkanı Ahmet Sakbaş, BESOB Başkanı Fehmi Erdem, esnaf odası başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi esnafları katıldı.

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