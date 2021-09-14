Ayçiçek avans fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

Trakya Birlik yönetimi yağlık ayçiçeği avans fiyatlarını açıkladı. Manyaslı ayçiçek üreticileri, avans fiyatlarından memnun.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, "Açıklanan avans fiyatlarına göre yüzde 40 ham yağ oranlı ayçiçeğinin ton fiyatı 5 bin 100 lira olurken, yüzde 44 ham yağ oranlı 5 bin 406 lira, yüzde 50 ham yağ oranlı ise 5 bin 865 lira olarak belirlendi. Piyasa şartlarına göre ön alım fiyatları bilahare belirlenecek. Avans fiyatının önü açık. Piyasaya göre yükselme durumu var" dedi.

Sadettin Kalpakçı “Şu an için fiyatlar iyi geçen yıla göre yaklaşık yüzde 33 oranında arttı. Geçen yıl ton fiyatı 3 bin 850 liraydı. Bu şartlarda ayçiçeği yağı fiyatları 2125 lira arasında olur kanaatindeyim, tüketicilerimizi de düşünmek zorundayız. Üreticilerimiz de, tüketicilerimiz de mağduriyet yaşamasın. Sadece yağ ile de kalmıyor, ayçiçeği küspesi fiyatı yükselecek, bu da yem fiyatlarına yansıyacaktır. Bu açıdan fiyatları yerinde buluyorum” diye konuştu.

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