TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eyüpspor: 2

TFF 1. Lig’in 5. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 21 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

14. dakikada Doğan Can’ın ceza yayı üzerinden çektiği şut az farkla auta gitti.

25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed’in şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

35. dakikada Okan ceza sahasına girerken düşürüldü. Akabueze’nin kullandığı serbest atış savunmadan döndü.

43. dakikada savunma arkasına atılan uzun topta Gökhan kalesini boşaltınca Stancu 30 metreden aşırtma vuruşla takımını öne geçirdi. 01

55. dakikada Landel’in kafayla indirdiği topu Doğan Can altı pastan dışarı vurdu.

74. dakikada Gökay’ın düşerek boşattığı alandan ceza sahasına giren Mete Kaan topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bıraktı. 02

84. dakikada Manaj’ın indirdiği topu Doğan Can filelere yolladı. 12

90. dakikada Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel sarı kart gördü.



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman xx, Gökmen Baltacı xx, Mehmet Akıncık xx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci x, Lokman Gör x, Arb Manaj x, Kerim Avcı x (Mehmet Özcan dk. 78 xxx), Okan Alkan xx (Bilal Ceylan dk. 65 xx), Michel Landel xx, Doğan Can Davas xx, Chukwuma Akabueze x (Abdullah Balıkçı dk. 78 xx), Burak Süleyman x (Matej Pucko dk. 62 xx), Gökay Güney x, Süleyman Luş xx

Yedekler: Veysel Sapan, Aygün Özışıkyıldız, Aondona Jacob Adeede

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Melontsa Mezague xxx, Muhammed Akarslan xxx, Sorin Stancu xx (Umut Bulut dk. 68 xx), Timur Temeltaş xx (Taşkın İlter dk. 46 xx), Kemal Tokak xx, Bülent Uzun xx (Yalçın Kılıç dk. 83 x), Uğur Akdemir ? (Mikail Okyar dk. 15 xx), Bekir Yılmaz xxx, Caner Hüseyin Bağ xxx, Cenk Ahmet Alkılıç xx (Mete Kaan Demir dk. 68 xxx)

Yedekler : Çağlar Şahin Akbaba, Erencan Yardımcı, Gökcan Kaya, Enes Ersoy Öztürk, Enes Keskin

Teknik Direktör: Zafer Turan

Goller: Sorin Stancu (dk. 43), Mete Demir (dk.74) (Eyüpspor), Doğan Can Davas (dk. 84) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Lokman Gör, Gökay Güney (Bandırmaspor), Melontsa Mezague (Eyüpspor)

