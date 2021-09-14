Yolcusu kalp krizi geçiren uçak Edremit’e acil iniş yaptı Berlin-İzmir seferini yapan uçak Koca Seyit Havalimanı’na acil iniş yaptı Uçakta kalp krizi geçiren yolcu hayatını kaybetti

Berlin’den İzmir’e giden uçağın yolcusu havada kalp krizi geçirdi. Uçak Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına acil iniş yaparken, ambulansla hastaneye kaldırılan yolcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Berlin’den, İzmir Adnan Menderes Havalimanına tarifeli sefer yapan Boeing 737800 tipi yolcu uçağı Türk Hava Sahasına girdiği sırada yolculardan Serpil E. rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen yolcu için pilotlar en yakın havalimanı olan Edremit ilçesindeki Koca Seyit ile irtibata geçtiler. Acil iniş planlayan uçaktaki yolcu için 112 Ambulansı apronda hazır bekletildi. Uçağın inişinden sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi uçak içinde yaptı. Serpil E. daha sonra apronda bekleyen 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Serpil E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uçak daha sonra yolcuları ile birlikte Edremit’ten son varış noktası İzmir Adnan Menderes Havalimanına gitmek için havalandı.

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