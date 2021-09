Milli Eğitim Müdürü Bahadır’dan Altınova’daki okullara ani pandemi denetimi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır Altınova Mahallesi’ndeki iki okula pandemi denetiminde bulundu.

Altınova Mahallesi’ndeki Cihan Yorgun ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki anaokuluna yönelik gerçekleştirdiği baskın ziyarette bakanlığın genelge ile duyurduğu önlemlere her iki okulda uyulup uyulmadığını yerinde denetleyen Müdür Bahadır, her iki okulda da pandemiye karşı alınan önlemlerin harfiyen uygulanmasından son derece memnun kaldı.

Altınova’da Cihan Yorgun ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki anaokulunu yerinde incelediğini kaydeden Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Pandemiye karşılık bakanlığımızın belirlediği kriterlerde tüm tedbirleri okullarımız açılmadan öncesinde tamamlamıştık. Özellikle de bakanlığımızın maske ve dezenfektan konusunda uygulanan tedbirleri harfiyen uygulayarak öğrencilerimiz için hazır hale getirmiştik.” dedi.

Eğitim camiası olarak çok özledikleri yüz yüze eğitime kavuşmuşken bu olanağı yitirmek istemediklerinin altını çizen Güner Bahadır, “Bizler eğitim alanları içerisinde büyük bir özveriyle hizmet etmeye devam ediyoruz. Ben buradan Altınovalı ailelerimiz başta olmak üzere çocuklarımız olan öğrencilerimize ve eğitim camiası çalışanlarımıza 20212022 Eğitim ve Öğretim yılının bir kez daha hayırlı olmasını, sağlık içerisinde huzurlu bir dönem diliyorum. Bizler; okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için pandemi şartları çerçevesinde her türlü güvenlik önlemlerimizi almış olarak hizmete devam ediyoruz. İnşallah okullarımızın bir daha okulların kapanmadığı, öğrencilerimizden uzak olmadığı bir yılı temenni ediyorum” diye konuştu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okullarda pandemi önlemlerine yönelik ani denetimlerini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.