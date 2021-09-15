Balıkesir'de 16 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 16 şahıs gözaltına alınırken, adlî makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezinde, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey, Edremit ve Erdek ilçelerinde 14.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, adlî makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 36 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Bu arada Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Karesi ve Manyas ilçelerinde 13 Eylül 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.