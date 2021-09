Bandırmaspor'dan TFF'ye ve hakemlere tepki

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor maçı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'na ve hakemlere tepki gösterildi.

Bordobeyazlılarda mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor maçı sonrasında yönetim kurulu tarafından yapılan açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu'na ve hakemlere sert tepki gösterildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ligin başından bu yana oyunun kaderini belirleyecek ölçüde yapılan hakem hatalarının derinden endişelendirdiği vurgusu yapıldı. Bordobeyazlı kulüp yönetiminin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"RH Bandırmaspor olarak Türkiye Futbol Federasyonundan tek bir isteğimiz var. Hak yenmesin. Adil ve objektif bir hakem yönetimi olsun. Hakemler maçın güzelleşmesini, topun oyunda kalmasına katkı sağlasın. Hatalı kararlarla maçın sonucuna etki etmesin. Ligin başından beri hakem hatalarının oyunun kaderini belirleyecek ölçüde olması bizi derinden endişelendiriyor. Çok büyük emekler veriyoruz. Pandemi gibi zorlu bir süreçten geçiyoruz. Gelirlerin olmadığı ama giderlerin katlanarak arttığı futbol ikliminde bu iklimi güzelleştirmek ve renklendirmek için büyük fedakarlıklarla büyük bir mücadele veriyoruz. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Her hafta bir hakem hatasının kurbanı oluyoruz. Erzurumspor, Ümraniyespor ve Eyüpspor maçlarında kritik zamanlarda yapılan hatalar tüm emeklerimizin heba olmasına neden oldu. Erzurumspor maçına atanan hakem geçen oynanan bir maçta 3 golümüzü vermemişti. Aynı hakem maçın son dakikasında uzaktan yakından alakasın olmayan bir pozisyonda ofsayt gerekçesiyle golümüzü vermedi. Ümraniyespor maçında rakip takıma kolaylıkla çalınan bir penaltı sonrasında bizim verilmeyen yüzde yüz penaltı pozisyonumuz. Yine Eyüpspor maçında yediğimiz gol öncesi futbolcumuza yapılan net faul ve son dakikalarda verilmeyen penaltımız. Biz bu konuların gündemimizde olmasını istemiyoruz. Her maç yaşadıklarımız bizlere camiamıza artık ağır geliyor. Bandırmaspor olarak TFF'den beklentimiz ve talebimiz var. Hakemlerin kararları üzerinden ligin gidişatı belirlenmesin. Lütfen gerekli tavrı ve hassasiyeti göstermenizi istiyoruz. Soruyoruz. Royal Hastanesi Bandırmaspor kimleri rahatsız ediyor? Bize bu ceza neden veriliyor? Her hafta hakemler kaderimizle, emeklerimizle oynamaya devam edecek mi? Ligin kaderini kimler belirliyor? Haksızlıklara kurban gitmemek için neler yapmalıyız? Biz de şunu söylüyoruz. Herşeye ve birilerine inat daha büyük bir mücadele ortaya koyacağız. Artık susmayacağız. Her hatada sesimizi daha gür çıkaracağız. Her maçta puanımız çalınsa da Türk Futbolu için, gençleri için doğruyu yapacağız ve söyleyeceğiz. Her şeye inat!"

