9 ayda yeniden inşa edilen okulda ders zili çaldı Akfen İnşaat, Hasan Akın Anadolu Lisesi’ni tamamladı

‘Okullardan Yarınlara’ programında bağışçı olan Akfen İnşaat, Hasan Akın Anadolu Lisesi’nin inşasını tamamladı. Okulda ilk ders zili çaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ‘Okullardan Yarınlara’ eğitime destek programına bağışçı olarak katılan Akfen İnşaat, Hasan Akın Anadolu Lisesi’ni tamamlayarak Türk milli eğitiminin hizmetine sundu. 9 aylık kısa sürede tamamen yıkılıp yeniden inşa edilen 650 öğrencinin bulunacağı 16 derslikli okul, yeni eğitimöğretim sezonuna yetiştirildi. Okul, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın babasına ithafen Hasan Akın Anadolu Lisesi adını taşıyor. 2 bin 650 metrekarelik inşaat alanı bulunan okulda 16 derslik ve 1 laboratuvar yer alıyor.

Akfen İnşaat, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 7 Ocak 2021 tarihinde imzaladığı protokol kapsamında Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde deprem riski taşıması nedeniyle 2020 eğitim öğretim yılı başında boşaltılan Burhaniye Anadolu Lisesi’ni yıkıp yeniden hayata geçirmeyi taahhüt etmişti.

Akfen, daha önce Ankara’da Ülkü Akın Ortaokulu ve Düzce’de Hikmet Akın Ortaokulu olmak üzere 2 okulu daha tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetine sunmuştu.

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