Akfen´den Balıkesir´de eğitime destek

BALIKESİR, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Okullardan Yarınlara" eğitime destek programına bağışçı olarak katılan Akfen İnşaat, Burhaniye Anadolu Lisesi´ni yıkıp yeniden hizmete sundu. Okul, Hasan Akın Anadolu Lisesi adıyla eğitime hazır hale getirildi.Akfen İnşaat, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 7 Ocak 2021 tarihinde imzaladığı protokol kapsamında Balıkesir´in Burhaniye ilçesinde deprem riski taşıması nedeniyle 2020 eğitim öğretim yılı başında boşaltılan Burhaniye Anadolu Lisesi´ni yıkıp yeniden hayata geçirmeyi taahhüt etmişti. 9 aylık sürede tamamen yıkılıp yeniden inşa edilen 650 öğrencinin bulunacağı 16 derslikli okul, yeni eğitim-öğretim sezonuna yetiştirildi. Okul, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın´ın babasına ithafen Hasan Akın Anadolu Lisesi adını taşıyor. 2 bin 650 metrekarelik inşaat alanı bulunan okulda 16 derslik ve 1 laboratuvar yer alıyor.Akfen, daha önce Ankara´da Ülkü Akın Ortaokulu ve Düzce´de Hikmet Akın Ortaokulu olmak üzere 2 okulu daha tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı´nın hizmetine sunmuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez DHA
2021-09-15 11:48:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.