Burhaniye’de İlköğretim Haftası kutlandı

Burhaniye ilçesinde, 20212022 EğitimÖğretim yılı İlköğretim Haftası kutlandı.

Şehit Mustafa Serin Ortaokulu tarafından hazırlanan programa saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunması ile başlandı. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni’nin çelenk sunması ile devam edilirken, yarışmalar da dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Öğrencilerin şiirlerini okumasından sonra Bigep kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ''Okuluma Başlıyorum'' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni tarafından başarı belgeleri ve hediyeleri verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni konuşmasında şunlara yer verdi. “20212022 Eğitim Öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 6 Eylül ile birlikte yeni bir eğitimöğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin yine bir arada birlikte okullarımızda tekrar buluşmasından dolayı çok mutluyuz. 20212022 Eğitim Öğretim yılının Burhaniye’mize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” Program halk oyunu gösterileri ile sona erdi. Kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürleri İzettin Zengin, Okan Günal, Rasim Girgin, okul müdürleri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

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