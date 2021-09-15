Erdek'te balık tezgahları şenlendi

Av yasağının bitmesi sonrası Erdek'te de sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerini aldı.

Erdek'te balık satışı hizmeti veren Abdullah Sarbay, bu sezon balığın bol ve ucuz olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Sarbay, konuya ilişkin şöyle konuştu: "Bu sezon balığın bol olacağını tahmin ediyoruz. Palamut, lüfer ve hamsinin bol olacağını dolayısıyla fiyatlarında geçen sezona göre daha uygun olmasını bekliyoruz. Deniz suyunun soğuması ile beraber balık bollaşacaktır. Geçtiğimiz sezon musilajdan dolayı tekneler avlanamadıkları için balıklar havyar döktü ve rahatlıkla yumurtladı. Bu sebepten dolayı bu balık sezonu denizlerde bereket olacağını düşünüyoruz. Musilajın balığa hiç bir etkisi olmadığı uzmanlar tarafından açıklandığı için halkımızı bol bol balık yemeye davet ediyoruz" dedi.

Tezgahlarda balık satış fiyatları ise şöyle: Karadeniz Hamsi 30 TL, İstavrit 25 TL Sardalye 25 TL, Tekir 60 TL, Marmara Hamsi 35 TL, Torik tane 100 TL, Lüfer 35 50 TL arası Palamut 20 TL, Bako 50 TL, Mercan 40 TL, Karides 40 TL, Barbunya 100 TL.'den satılıyor.

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