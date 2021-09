Ayvalık’ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı

Gold Wing Kulüp Türkiye tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Treffeni Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde başladı.

Almancada ‘Buluşma’ anlamına gelen ve 19 Eylül’de sona erecek treffeni de, 6 silindirli 1800 cc motoru olan dünyanın en büyük hacimli motosikletler göz kamaştırdı. Bu yıl 6. kez Türkiye’de düzenlen Uluslararası Türkiye Treffeni’ne Avrupa’nın 26 ülkesinden 250’ye yakın motosiklet katıldığı öğrenildi.

Ayvalık’ta Grand Otel Temizel’de kamp kuran motosikletlilerin dayanışmaları ve samimi dostlukları dikkatlerden kaçmazken, bu buluşmaların her sene belirli bir sıra ile GWEF’e (Avrupa Gold Wing Federasyonu) üye olan 26 farklı Avrupa ülkesinde gerçekleştirildiği, her hafta farklı bir ülkede düzenlenen treffenler genellikle Perşembe günü başlayıp, Pazar gününe kadar sürdüğü kaydedildi.

Treffenlerin sadece Gold Wing model motosiklet sahiplerinin katılımına açık olduğu ve bunun dışında hiçbir marka ve model motosiklet kullanıcısının etkinliklere katılamadığı öğrenildi.



26 ülkede 22 bin üye

Düzenledikleri buluşma etkinliği ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gold Wing Kulüp Türkiye Başkanı Faiz Köprülü, Türkiye’de her yıl söz konusu festivali düzenlediklerini vurgulayarak, “Bu sene festivalimizi Ayvalık’ta düzenlemeye karar verdik. Avrupa genelinde 22 bin üyemiz var. Türkiye’deki üye sayımız ise 200 civarında. Gezen üye sayımız ise 1000 civarında. Üyelerimiz çoğunlukla yurt dışına pek çıkmıyor. Ama aramızda sık sık gezip dolaşan bir grup var. Bu grup da 1000 ile 2 bin arasında. Onların içinden de 100 ile 120 arasında yabancı uyruklular bugün buradalar. 26 ülkede üyelerimiz var. Ama 56 ülkeden üyelerimiz pandemi nedeniyle gelemediler. Ama şu anda 16 ile 20 ülkeden üyelerimiz Türkiye’de bizi ziyarete geleceklerdir” dedi.

Düzenledikleri buluşma toplantılarının Mayıs ayında Belçika’dan başlayıp, kuzey ülkelerinden, batı ve güneydeki ülkelere doğru devam ettiğini belirten Köprülü, “Avrupa’da üyelerimiz motosikletleriyle gezerken başlarına herhangi bir şey gelirse sadece bir telefonla hemen müdahale edebilecek kadar güçlü bir dayanışmamız var. Tabi bu sadece motosikletlerle ilgili değil, hangi konuda olursa olsun üyelerimiz herhangi bir sorunla karşılaştıklarında da aynı dayanışmayı sergileyebilen bir yapımız var. Avrupa’da ki üyelerimizin yarısı işadamı, diğer yarısı çalışanlardan oluşurken, Türkiye’deki üyelerimizi ise üst düzey yönetici ve patronlar teşkil ediyor. Biz çok büyük bir aileyiz. İnanın, buraya gelen üyelerimiz ile çok yakın akrabalarımızdan bile daha sık görüşüyoruz. Biz bu buluşmalarımızda sosyal çalışmalarda gerçekleştiriyoruz. Deprem, su taşkınları gibi her türlü felakette mağdur insanların yanına koşuyor ve onların hem madden, hem de manen yanlarında oluyoruz. En son geçtiğimiz ay ülkemizi kasıp kavuran yangınlarda da mağdur insanlarımızın yanındaydık” diye konuştu.



Türkiye’de bulunmaktan son derece mutlular

Avusturya, Belarus, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Macaristan, İtalya, Latviya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna ve Türkiye’nin yer aldığı Gold Wing Avrupa Federasyonu’nun Avusturya Temsilcisi Martin Reitstatter de Türkiye’yi çok sevdiklerini vurgulayarak, “Kendi ülkemizden buraya kat ettiğimiz bu kadar uzun kilometreyi Türkiye bu kadar güzel olmasaydı zaten kat etmezdik. Gold Wing Türkiye sayesinde arkadaşlarımız çoğaldı. Türkiye’nin yemekleri çok güzel. Havası çok güzel. Türklerin dostlukları çok güzel. Biz eşimle birlikte buraya geldik ve denizde dalmayı ve yüzmeyi seviyoruz. Bunlar içinde Türkiye’de olmaktan son derece mutluyuz” dedi.

Gold Wing Türkiye üyesi Ayvalıklı işadamı Ahmet Ürgüplü de yaptığı açıklamada, böylesi bir uluslar arası festivalin Ayvalık’ta gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Tam da Eylül ayı içinde, Ayvalık’ta turizm sezonunun yavaşlamaya başladığı bir süreçte yaklaşık 22 ülkeden katılan motosikletlilerimizle buluşmamız sürüyor. Bu sayede gerek yurt içinden gerekse de yurt dışında pek çok insanlarla tanıştım. Gold Wing Türkiye’nin en genç üyelerinden birisiyim” dedi.



Gold Wing Türkiye tarafından düzenlenen 6. Uluslar arası Türkiye buluşmasının Ayvalık’ta gerçekleşmesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra geçtiğimiz ay İzmir’in Konak ilçesine atanan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan’ın da büyük destek ve emeklerinin bulunduğunu belirten Ürgüplü, “Tabiki Ayvalık’ın yeni Kaymakamı Hasan Yaman beyde bizlere destek veriyor. Otelden Cunda Adası ve Bergama turlarıyla birlikte üç kez çıkış yapacağız. Motosikletlerimizle yapacağımız bu çıkışlarımızda Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik ekipleri de bizlere eşlik edip, yol emniyetimizi sağlayacaklar. Böylelikle Ayvalık sakinleriyle, yerli ve yabancı motosikletçilerimizi birleştirmiş olacağız. Motorlarımızın ışık ve ses sistemleri son derece albenili olduğu için gece sürüşlerimiz olacak. Bu sürüşlerimizde festivalimize katılan her ülkenin motorcularını gruplar halinde kortejimize dâhil edeceğiz. Belkide derneğimize birkaç tane üye de Ayvalık’tan ekleyebiliriz. Motosiklete binmek ayrı bir zevk ve güzelliktir. Motosiklet bir tutku ve özgürlüktür. Bizler motosikletlerimizle bir yere süratle gitmek yerine, toplu halde trafik kurallarına harfiyen riayet ederek yolda olmayı tercih eden bir felsefemiz var. Bizim için önemli olan değişik yerleri gezip görmek, yeni yeni insanlar tanıyıp, onlarla dostluklar kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

