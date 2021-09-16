Coşkulu kalabalıktan dev koro

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15 Eylül Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde Murat Mermer ve orkestrasının seslendirdiği şarkılara yüzlerce Ayvalıklı da eşlik ederek adeta dev bir koro oluşturdu.

Geceye katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yaptığı konuşmada, “Uzun pandemi döneminden sonra artık bayramlarımızı coşkuyla kutlayabildiğimiz günlere geldik. Ayvalık’ımızın kurtuluşunun 99.yılı kutlu olsun” dedi.

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