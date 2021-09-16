Balıkesir Pullusu’nun coğrafi işaret yolculuğu devam ediyor Milletvekili Aydemir, "Balıkesir Pullusu'nun coğrafi işaret işlemleri devam ediyor"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Gelenekten Geleceğe Balıkesir'in kültürel mirası olan ince sanat zevkini, estetiği, duygusallığı, hoşgörüyü ve pratikliği yansıtan, “Balıkesir Pullu” sunun coğrafi işaret alma başvurunun sağlıklı bir şekilde devam ettiğini belirterek, 3 aylık askı sürecine girdiğini duyurdu.

Gelenekten Geleceğe Kültürel Miras olarak değerlendirilen “Balıkesir Pullusu” yöresel elbisesinin motiflerini, işleme tekniklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için Milletvekili Aydemir öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Coğrafi İşaret başvurusu yapıldı. Daha önce de Balıkesir'in yöresel lezzetlerinden olan Manyas Kelle Peyniri için Türk Patent Enstitüsü’nden coğrafi tescil işareti alınmıştı.

Milletvekili Aydemir, coğrafi işaret alma yolunda olan Balıkesir Pullusu için yapılan başvuru sürecinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, başvurunun 3 aylık askı sürecine girdiğini kaydetti. Bölge için hem ticari hem de kültürel anlamda faydalı olacak coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye de katkısının olacağını belirten Aydemir, kültürel katma değer ve istihdam oluşturma noktasında da bölge insanına çeşitli imkanlar sunacağını söyledi. Balıkesir Pullusu, genellikle dönemin kumaşları olan atlas, pamuk, saten, ipekli şantuk gibi kumaşların üzerine kendine özgü pembe renginin yanında turkuaz, koyu zeytin yeşili, krem gibi farklı renklerde kumaşların üzerine, pamuk ipliği, kılaptan, pul ve tırtıl gibi malzemelerle yapılan, bir işleme türü. Geçmişte çoğunlukla kadın zanaatkarlar tarafından yapılan Balıkesir Pullusu, özellikle düğün, kına gecesi ve özel günler için kullanılmıştı. Günümüzde giyim eşyası ve aksesuarı başta olmak üzere ev dekorasyonu, çeyizlik ve turistik eşyalar için de bu işleme türü uygulanıyor.

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