Gümüşçeşme Mahallesi yenileniyor

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Gümüşçeşme Mahallesi’nde kapsamlı bir kilit parke taşı döşeme işi başlattı.

Altıeylül Belediyesi’nce kırsal mahalleler başta olmak üzere tüm Altıeylül’de yürütülen altyapı ve yol çalışmaları ile daha modern ve yaşanabilir bir Altıeylül’ün temelleri atılıyor. İlçenin dört bir yanında görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tüm altyapı ve yol çalışmalarını 7/24 vardiya usulüne göre çalışarak hizmetlerin daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde sunulabilmesi için mücadelesini sürdürürken, kırsal mahallelerde ve merkezde başlatılan kilit parke taşı işi vatandaşlardan da takdir topluyor. Kışın bozulan ve kapanan yollardan tutun da adımınızı attığınız her yerde alın teri bulunan Altıeylül Belediyesi, Gümüşçeşme Mahallesi’nde de kilit parke taşı işine başladı.

Başkan Avcı “Gümüşçeşme’deki kardeşlerimizin ayağına çamur değmeyecek”

Gümüşçeşme Mahallesi’nde bulunan mevcut yenileme işleminin yanı sıra 10.000 M2 kilit parke taşı döşeme işi yaklaşık 15 gün içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. İklim şartlarından dolayı deforme olan yolların tadilatı, kotlandırma ve yeni kilit parke taşı döşemesinin yapıldığı Gümüşçeşme Mahallesi’ndeki vatandaşlar Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya çok teşekkür ettiklerini söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Vatandaşlardan gelen olumlu dönüşlerin kendileri mutlu ettiğini söyleyen Başkan Avcı “Bugün kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere Altıeylül’ümüzde kayda değer bir kilit parke taşı döşeme işlemi gerçekleştiriyoruz. Mevsim geçişlerinden kaynaklanan bozulmalar Fen İşleri Müdürlüğü’müze bağlı ekiplerimizce yenilenirken, kilit parke taşı olmayan yerlere de bu hizmeti götürerek herkesin istifade etmesini sağlıyoruz. Önümüz kış ve yağışlı havalarda vatandaşlarımızın konforu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Gümüşçeşme’deki kardeşlerimizin ayağına çamur değmeyecek” dedi.

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