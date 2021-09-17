(Özel) Boncuk'a sahip çıktılar Ölmek üzere olan köpeğe gözleri gibi bakıyorlar Ayağının biri kaza sonucu kesilen köpeğe dört yıldır okul bahçesinde bakıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Boncuk'a sahip çıktılar Ölmek üzere olan köpeğe gözleri gibi bakıyorlar Ayağının biri kaza sonucu kesilen köpeğe dört yıldır okul bahçesinde bakıyorlar

İHA

(Özel) Boncuk'a sahip çıktılar Ölmek üzere olan köpeğe gözleri gibi bakıyorlar Ayağının biri kaza sonucu kesilen köpeğe dört yıldır okul bahçesinde bakıyorlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaklaşık dört yıl önce bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve bir ayağı kesilen köpeğe Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde yaptıkları kulübede bakıyor.
Bandırma'da yaklaşık 4 yıl önce meydana gelen kazada yaralanan ve ayağının bir tanesi kesilmek zorunda kalarak ampute edilen köpeğe okul öğrencileri sahip çıktı.
Boncuk adını verdikleri köpeği tedavi ettirip okula getiren ve bakımını üstlenen Fen Bilimleri ve Okul Hayvanları Koruma ve Sevme Kulübü Danışman Öğretmeni Serkan Alkaç, bir ayağı kesilen köpeğe protez bacak taktırmak istediklerini ve bununla ilgili gerekli paranın öğretmenler ve öğrencilerden toplandığını ancak protez bacağın takılmasının mümkün olmadığını öğrendiklerinde üzüldüklerini ifade etti.
Boncuk'a dört yıldır okul bahçesinde bakıldığını ve tüm giderlerinin kendisi ve okul öğrencileri tarafından karşılandığını belirten vefakar eğitimci Alkaç, "Öğrencilerimizden birisinin veterinere yavru bir köpek bıraktığını ve bacağının da kırık olduğuna dair bir bilgi edindik. Bununla ilgili okul olarak ne yapabileceğimizi sordular bana. Biz de öğrencilerimizle kendi aramızda ne yapabiliriz şeklinde konuştuk. Nasıl bir yardım yapabiliriz diye düşündük. Bir ekip oluşturup, kulüp kurduk. Hayvanları Koruma ve Sevme Kulübü koyduk adını. Daha sonra veteriner ile görüştüğümüzde maalesef can dostumuzun ampute edilerek yaralı bacağının kesilmesi gerektiği söylendi. Öğrencilerimiz tabi bunu duyunca çok üzüldüler. Daha sonra köpeğimizin bacağı alındıktan sonra bakımı, hayata devam edebilmesi için maliyeti nedir diye kendi aramızda bir konuşma yaptık. Bacağı maalesef yavru iken 56 aylıkken alındı. Biz önce kendisine bir yuva açıp buraya aldık kendisini. Daha sonra röntgen filmlerini İstanbul'daki bir üniversiteye gönderdik. Oradan sonuçları bekledik. Bu arada öğrencilerimizde büyük bir zevkle maddi sorunları çözdüler. Gerek kendileri harçlıklarından verdi. Gerekse veliler bağışta bulundu. Ama maalesef ampute edilen bacağın yerine takılabilecek bacak ile rahat edemeyeceğini, üç bacakla daha rahat yaşayabileceğini sadece ihtiyacı olanın sevgi olduğunu söylediler bize. O günden bugüne kadar yaklaşık 4 yıldır öğrencilerim ve biz maddi manevi köpeğimizin bakımını üstlendik. Rahatsızlandığında veteriner çağırıyorlar. Seviyorlar, sevgilerini gösteriyorlar" diye konuştu.
Dört yıldır 'Boncuk'u çok sevdiklerini ve severek baktıklarını belirten okul öğrencisi ve Kulüp Üyesi Ömer İriş ise Boncuk un yalnız kalmaması için okul önünde açlıktan bitkin düşen ve 'Ateş' ismini verdikleri Köpeğinde bakımını üstlendiklerini açıkladı. Küçük hayvansever İriş "Boncuk bizden önce okulumuza gelmiş. Biz de önceki öğrenciler gibi onun bakımını üstlendik ve kendisine büyük bir zevkle bakıyoruz. Bundan 2,5 yıl öncesine kadar Boncuk tek başına yaşıyordu. Bir gün bahçeye bir sokak köpeği daha geldi. Adını "Ateş" koyduk. Onu da alıp bakmaya başladık. Böylece hem Boncuk yalnız kalmadı hem de bir sokak hayvanını daha kurtarmış olduk" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Balıkesir'de marketlere şok denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fahiş fiyatın önüne geçeceğiz' açıklamasının ardından denetimler sıklaştı Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri market fiyatlarını ve etiket denetimini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER (Özel) Balıkesir'de marketlere şok ...
Balıkesir'in tek "Eko-Okul"u
YEREL HABERLER Balıkesir'in tek "Eko-Okul"u
Jandarmadan 16 aranan şahsa operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan 16 aranan şahsa operasyon
Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tatil beldesindeki ev böyle alevlere teslim oldu
Eğitim Destek Evi ve Kreş inşaatları sürüyor
YEREL HABERLER Eğitim Destek Evi ve Kreş inşaatları sürüyor
Kooperatif yöneticileri Kaymakam Atasoy’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Kooperatif yöneticileri Kaymakam Atasoy’u ziyaret ...
Gümüşçeşme Mahallesi yenileniyor
YEREL HABERLER Gümüşçeşme Mahallesi yenileniyor
Geleceğin buluşçuları projelerini tanıttılar
YEREL HABERLER Geleceğin buluşçuları projelerini tanıttılar
Erdek’te arazi yangını
YEREL HABERLER Erdek’te arazi yangını
Burhaniye’de esnaflar iyi bir sezon geçirdi
YEREL HABERLER Burhaniye’de esnaflar iyi bir sezon geçirdi
Balıkesir'de ‘Turizm Çalıştayı’
YEREL HABERLER Balıkesir'de ‘Turizm Çalıştayı’
Balıkesir Pullusu’nun coğrafi işaret yolculuğu devam ediyor Milletvekili Aydemir, "Balıkesir Pullusu'nun coğrafi işaret işlemleri devam ediyor"
YEREL HABERLER Balıkesir Pullusu’nun coğrafi işaret yolculuğu devam ...
Burhaniye’de Kaymakam Memiş başarılı satranççıları ödüllendirdi
YEREL HABERLER Burhaniye’de Kaymakam Memiş başarılı satranççıları ...
Coşkulu kalabalıktan dev koro
YEREL HABERLER Coşkulu kalabalıktan dev koro
Körüklü efe çizmelerinin son ustası Bir körüklü çizmenin yapımı 2,5 ay sürüyor
YEREL HABERLER Körüklü efe çizmelerinin son ustası Bir körüklü ...
Ayvalık’ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye buluşması başladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 6. Uluslararası Gold Wing Türkiye ...
Burhaniye Belediyesi, ‘’Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi’ni hizmete açıyor
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi, ‘’Nur Çakıroğlu Albak Çocuk ...
Burhaniye'de işçi bulunmuyor
YEREL HABERLER Burhaniye'de işçi bulunmuyor
Usta oyuncu Şener Şen’den Meydan Tiyatrosu Bandırmalılar saatler öncesinden meydanı doldurdu
YEREL HABERLER Usta oyuncu Şener Şen’den Meydan ...
Balıkesir Amatör Liglerinde gruplar belli oldu
YEREL HABERLER Balıkesir Amatör Liglerinde gruplar belli oldu
Erdek sahilleri sezonun son günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Erdek sahilleri sezonun son günlerini yaşıyor
Erdek'te balık tezgahları şenlendi
YEREL HABERLER Erdek'te balık tezgahları şenlendi
BTO yönetimi Bigadiç’te üyeleriyle buluştu Toplantıda 'İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri" semineri verildi'
YEREL HABERLER BTO yönetimi Bigadiç’te üyeleriyle buluştu Toplantıda ...
Gazilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini hediye etti AK Parti Milletvekili Subaşı, Ayvalıklı gazileri unutmadı
YEREL HABERLER Gazilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini hediye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.