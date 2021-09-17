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Bandırma'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yılı Kutlandı

İHA

Bandırma'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yılı Kutlandı

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal Marşı okundu.
Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenkler konuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun gerçekleştirdi. Tosun “Kurtuluştan kuruluşa, milletimizin var oluş mücadelesinde izi olan güzel Bandırma'mızın, düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlu olsun Sarayın taht uğruna imzaladığı Sevr Antlaşması ile Anadolu’ya derin bir karanlık, umutsuzluk, çaresizlik çökmüştü... Milletin kara bahtına bir güneş misali doğan Mustafa Kemal’i, Samsun’a taşıyan vapurun adındayız...Şanlı Kurtuluş Savaşımızın ilk kurşunu İzmir’de, Hasan Tahsin’in cesaretiyle ateşlenmişti Ayyıldız Tepe’de, emperyalist düşmana sıkılan, Kurtuluş Savaşımızın son kurşununda yine biz varız Bandırma'mızın düşman işgalinden kurtuluşunu ertesi gün kaleme alan, rahmetli Emin Bülent Volkan, o günü şöyle anlatıyor: “Yunan ordusunun 30 Ağustostaki kesin yenilgisi sonrası, Bandırma’da sebepsiz yere erkekleri toplayıp Mamun altına götürdüler. Türk Ordusu Bandırma sınırına ulaşmıştı. Karşılıklı top atışları oluyordu. Yunan gemileri Bandırma’ya yangın mermileri atıyordu. Her yer alev almıştı. Yaklaşık üç bin kişiyi zorla Haydarçavuş Camisine tıkıp kaçtılar. Dışardan görenler, caminin etrafında bombalar olduğunu söylediler. Millet zor bela camiden çıkabildi ve hemen o an bombalar patladı. Cami büyük hasar aldı ama halk canını kurtarmıştı” Ayyıldıztepe’deki çarpışmalarda bulunan Mehmet Ali Oğuz, o şanlı günü şöyle anlatıyor: “17 Eylül 1922 tarihinde şafak vakti Bandırma’ya vardık. Emir beklemeden Bandırma’ya girdik. Bandırma yanıyordu. Yunan askerleri bağrışıp kaçışıyorlardı. Koşa koşa Ayyıldıztepe’ye geldik. Yunanlılar tepede biz aşağıda idik. Çarpışma iki saat kadar devam etti. Alay komutanı, Hasan Vecihi Bey adında bir kurmay kaymakamdı. Hasan Vecihi Bey, askerlere cesaret vermek için öne atıldı ve onunla beraber biz de ileri atıldık. Ancak az sonra Hasan Vecihi Bey, başından vurularak oracıkta şehit oldu. Fakat durmadık, Yunan’ı kovaladık. Bandırma kurtulmuştu” Bandırma’yı düşman işgalinden kurtarmak adına, Ayyıldız Tepede kahramanca savaşarak şehit olan; 80 Mehmetçiğimizi, komutanları Yarbay Hüseyin Vecihi Beyi, Binbaşı Süleyman Bey’i minnet ve rahmetle anıyorum
Kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti ile çağdaşlık ve uygarlık yolundaki büyük önderimiz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, dünden bugüne tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, saygıyla anıyorum"dedi.
Günün anlam ve önemi belirten şiirler halk oyunu gösterisi gerçekleşti
Son olarak Son Kurşun Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende anıta çelenk sunumu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı okundu. Sonra olarak Kuranı Kerim tilavetinin ardından tören sonlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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