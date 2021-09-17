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Balıkesir Büyükşehir’in projelerine büyük ödül Balıkesir’e ‘Metin Sözen Büyük Ödülü’

İHA

Balıkesir Büyükşehir’in projelerine büyük ödül Balıkesir’e ‘Metin Sözen Büyük Ödülü’

33 belediyenin, 61 projeyle başvuru yaptığı ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği “restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları” çalışmaları ile Metin Sözen Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi yapılara gösterdiği hassasiyet ile şehrin tarihi ve kültürel kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar ödül getirdi. Tarihi Kentler Birliği tarafından 20’ncisi düzenlenen ve ülkemizde koruma çalışmalarının sahaya yansıdığı en önemli platform olan ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, büyük ödülün sahibi oldu. 33 belediyenin, 61 projeyle başvuru yaptığı yarışmada ‘Balıkesir Kent Merkezi ve Çevresinde Sürdürülen Bütüncül Koruma Programı’ Metin Sözen Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
Bütüncül koruma yaklaşımı ödül getirdi
Farklı ölçeklerde kent merkezi ve çevre bölgelere yayılmış noktasal projelere dayalı bütüncül koruma yaklaşımı ve çalışmalarıyla ödüle değer bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin; geniş çeşitlilik gösteren ve uzun erimli bir koruma programını tamamlar nitelikte olan restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları, sosyal alt yapıyı güçlendiren işlevlendirme önerileri ve korumanın kentsel bir gelişim stratejisi olarak ele alındığı süreç yönetimi, projenin öne çıkan nitelikleri arasında yer aldı.
Ödül getiren projeler
Büyükşehir Belediyesi’ne ödül getiren proje ve çalışmalar arasında; Zağnos Paşa Camisi Meydan Düzenleme Çalışmaları 1. Etap, Zağnos Paşa Meydanı çevresi ve sokak cephe sağlıklaştırma projeleri, meydanda bulunan tarihi taş binanın restorasyonu, Karesi ilçesi Karesi Mahallesi’nde bulunan tescilli yapının restorasyon, restitüsyon ve röleve çalışmaları, Karesi İlçesi Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan tescilli binanın restorasyonu, Edremit ilçesinde bulunan tescilli Güre Ortaokul binasının restorasyonu, Marmara ilçesinde bulunan tescilli eski hükümet konağı restorasyonu, Karesi ilçesinde bulunan Kazım Özalp ve Ulus Sokak 2. Kısım sokak sağlıklaştırma projeleri ve alanda bulunan tescilli yapıların röleve, restitüsyon ile restorasyon projeleri, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde bulunan tarihi çeşmelerin röleve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları, Altıeylül ilçesinde bulunan tarihi şadırvanın restorasyonu, Karesi ilçesinde bulunan Saat Kulesi’nin restorasyon ve bahçe düzenlemesi, Karesi ilçesinde bulunan tescilli Ekinel Evi’nin restorasyonu, Edremit ilçesinde bulunan Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırması kapsamında tescilli binaların restorasyon çalışmaları, Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde TCDD’nin eskiden depo olarak kullandığı binalardan 2 tescilli binanın röleve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları ile alanda bulunan tescilsiz binanın onarım projesi yer alıyor.
Ödül Töreni 23 Eylül’de
Yarışmada Büyük Ödül ve Jüri Özel Ödülünün yanı sıra; 7 Proje, 7 Uygulama, 7 Süreklilik ve 10 Başarı Ödülü verildi. 6 kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı kapsamında İstanbul Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenecek törenle 23 Eylül’de verilecek.

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