Erdek'te oteller öğrencilere açılıyor

Erdek ilçesinde üniversite öğrencileri otellerde kalacak.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, “Bu yıl, üniversitemizde 19 bin dolayında öğrenci eğitimöğretim görecek. Bu öğrencilerin 1415 bini Bandırma’da okuyacak. Devletin, üniversitemize bağlı tüm ilçelerdeki öğrenci yurdu kapasitesi 3 bin 800 civarında. Bu kapasitenin 3 bin 50’si ise Bandırma’da. Bandırma ve yöresindeki özel yurtlar, evler ve apartların kapasiteleri de dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin dolayında öğrenci kapasitesi bulunuyor. Öyle anlaşılıyor ki, Bandırma’ya gelecek öğrencilerimiz için Erdek’te de barınma yerlerine ihtiyaç duyacağız. Bu konuda, Erdek Kaymakamı, Belediye Başkanı ve muhtarların yanı sıra Erdek’teki turistik otelmotel işletmelerinin sahipleriyle görüşmeler yaptık. Düzler bölgesinin yanı sıra Çuğra’daki bazı otel ve motellerle anlaşma sağladık. Konuyla ilgili destekleri için Erdek Kaymakamına ve belediye başkanına teşekkür ediyorum” dedi.

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