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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de herkese açık halk yürüyüşü ve bisiklet etkinliği

İHA

Balıkesir'de herkese açık halk yürüyüşü ve bisiklet etkinliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca (HİS) gerçekleştirilen "Avrupa Spor Haftası" ve “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleri kapsamında Halk Yürüyüşü ve Bisiklet Turu etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Bisiklet Turu 19 Eylül 2021 günü saat 09’da Atatürk Anıtı önünden başlayarak Değirmen Boğazında son bulacak. Halk Yürüyüşü Etkinliği ise yine aynı gün saat 10:30’da Değirmen Boğazında yapılacak. Halk Yürüyüşüne katılmak isteyenler için Kurtdereli Spor Salonu önünden saat 10’da araç kaldırılacak.
Hafta boyu sürecek etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu; "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri kapsamında düzenlenen etkinliklerle, yaş cinsiyet gözetmeksizin spor ve fiziksel aktivite ile farkındalık oluşturmak ve bu projenin bir parçası olması hedeflenmektedir. Herkes İçin Spor Federasyonu ve Avrupa Spor Haftası'nın temel mantığı 7'den 70'e her yaş grubundaki insanları spora teşvik etmek. Bizim de amacımız şehrimizde kadını erkeği, çocuğu yaşlısıyla herkesin profesyonel olarak yapmasalar da yaşamlarının bir yerinde sporla iç içe olmalarını sağlamak" dedi. "Avrupa Spor Haftası" ve “Avrupa Hareketlilik Haftası” çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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