Bandırma'da "hamsiye merhaba" şenliği Karadenizliler Derneği sezon açılışını hamsiyle kutladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, balık av mevsiminin açılması ve geçtiğimiz aylarda yaşanan müsilaj sıkıntısının sona ermesi dolayısıyla hamsili kutlama yaptı.

Bandırma Körfezi ve bütün Marmara'yı etkisi altına alan müsilaj kâbusunun büyük ölçüde sona ermesi ve eylül ayında açılan balık sezonu hamsiyle kutlandı. Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Özyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Bandırma'da bulunan dernek lokalinde pişirdikleri 100 kilo hamsiyi misafirlerine ikram ederek kutladı.

Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Özyılmaz, "Hamsinin bizim kültürümüzde apayrı bir yeri vardır. Balıkçılarımız bu yıl müsilaj sebebiyle zor günler yaşadı. Vatandaşlarımızın bir kısmı halen tedirgin. Eylül ayı itibarıyla balık sezonu açıldı. Bizler, kültürümüzün önde gelen balığı hamsiyi yiyerek bunu kutlamak, hem de vatandaşlarımızın balık yemeye karşı tedirginliğini bir nebze olsun ortadan kaldırmak istedik" dedi.

Hamsi ziyaretine Ak Partili meclis Üyeleri Yusuf Ziya Çelikoğlu ve Soner Koçoğlu da eşlik etti.

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