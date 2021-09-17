Bandırma’da Derya Uluğ coşkusu Bandırma ‘nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılında ünlü şarkıcı Derya Uluğ sahne aldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde ünlü şarkıcı Derya Uluğ sahne aldı.

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin kapanış konserinde ünlü popçu Derya Uluğ binlerce kişiye coşkulu bir gece yaşattı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konser öncesinde Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun bir konuşma yaptı. Başkan Tosun, pandemi nedeniyle sıkıntılarla dolu geçen iki yıllık bir sürecin ardından normalleşme ile birlikte kültür ve sanatın kenti Bandırma'da etkinliklere başladıklarını ifade etti. Başkan Tosun Bandırma'da önümüzdeki günlerde ünlü yazarların katılacağı Kitap Günleri’nin düzenleneceğini ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da bir konser etkinliğinin olacağını belirtti.

Başkan Tosun'un konuşması ardından ünlü popçu Derya Uluğ binlerce kişiye coşkulu bir konser verdi. Uluğ kendi şarkıları yanı sıra birbirinden değerli sanatçılara ait şarkılardan oluşan repertuvarı ile izleyenlere müzik ziyafeti çekti.

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