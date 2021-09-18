Aşı Kartı’nı gösteren ilk 100 kişiye bedava kitap 3. Bandırma Kitap Günleri, 20 Eylül’de başlıyor

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen Bandırma Kitap Günleri, bu yıl 40 yayınevinin katılımıyla 2026 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Kitap severlerin sabırsızlıkla beklediği geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 3. Bandırma Kitap Günleri, bu yıl 2026 Eylül 2021 tarihleri arasında yine Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştiriliyor.

Pandemi sonrası alınan tedbirlere uygun olarak gerçekleşecek kitap fuarında, 20 Eylül Pazartesi günü saat 16:00’da düzenlenecek açılış törenine özel, aşı kartını gösteren 100 kişiye kitap dağıtılacak. Fuarın ilk etkinliği ise Adnan Özer, Zeynep Tuğçe Karabağ, Akif Kurtuluş, Abdülkadir Budak, Haydar Ergülen, Metin Celal, Hüseyin Ferhad’ın katılımıyla gerçekleşecek şiir gecesi olacak.

Tarihçi yazarlar Sinan Meydan ve Emrah Safa Gürkan, Yazarlar Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, polisiye romanların ünlü ismi Ahmet Ümit, hayatlarının bir döneminde kendilerini hesaba çekmek için şöyle bir durup düşünmek isteyenlere rehber niteliğindeki "Yolumu Ararken Öğrendiklerim" in baş kahramanı Ahmet Mümtaz Taylan, yeni romanı merakla beklenen Buket Uzuner gibi pek çok yazar fuar boyunca okurlarla buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.